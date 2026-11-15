Правительство Эстонии планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил глава МИД Маргус Цахкна на своих страницах в социальных сетях.
"Эстония закроет все пограничные переходы на границе с Россией с 1 декабря", - написал глава внешнеполитического ведомства.
Он утверждает, что причина заключается в инциденте на оборонном предприятии Threod Systems. В его причастности Эстония обвинила Москву без каких-либо доказательств.
Кроме того, премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил МВД страны подготовить необходимые меры, если будет принято решение о закрытии границы с РФ.
«Премьер-министр Михал обсудил возможность закрытия границы Эстонии и Россией с главой МВД, он поручил ему и аппарату правительства подготовить соответствующие меры», - говорится в заявлении офиса политика.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Эстонии выступили со странным заявлением. В стране считают, что Россия не должна участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта.