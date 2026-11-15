Эстония требует отстранить Россию от переговоров по Украине: в Таллине снова психоз Фото: Александр ГЛУЗ.

Россия не должна участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением выступил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон в социальной сети X.

Эстонский депутат потребовал исключить Москву из переговорного процесса на фоне трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби, куда представителей Европы не пригласили. По его мнению, будущее европейской безопасности должны обсуждать Вашингтон, Брюссель и Киев.

«Переговоры о прекращении (конфликта - прим.ред.) в Европе необходимы. Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия <…> не должна иметь места за столом переговоров», — написал Михкельсон.

Примечательно, что ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что переговоры по Украине должны проходить исключительно между Москвой и Киевом. Причем сам Евросоюз, по его словам, не должен выступать посредником, поскольку это ограничило бы возможности дальнейших поставок оружия украинской стороне. Таким образом, в Таллине, похоже, до сих пор не определились, кому именно положено сидеть за столом переговоров.

Между тем глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что европейские страны не представили Москве ни одной конкретной мирной инициативы. Он также отметил, что российская сторона не проводила консультаций с представителями ЕС в Абу-Даби, поскольку их статус на встрече остался непонятным.