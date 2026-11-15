AP: НАТО сокращает встречи из-за разногласий по Украине. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

НАТО сокращает число встреч из-за разногласий по вопросам финансирования обороны, а также конфликтов на Украине и в Иране. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что запланированный на 2027 год саммит в Албании не состоится. Почти 15 лет встречи проводились на ежегодной основе, хотя прежде альянс обычно собирал глав государств и правительств раз в два года.

"Мы гибко подходим к проведению саммитов НАТО. Мы проводим саммиты, когда они нам нужны", - заявил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте.

Согласно материалу, сокращение затронет также встречи глав Минобороны и министров иностранных дел. Главы внешнеполитических ведомстве в 2027 году проведут только одну плановую встречу, хотя изначально таких встреч должно было быть две. В НАТО же объясняют изменения "пакетом мер по реорганизации".

Кроме того, некоторые страны-участницы НАТО выступали против проведения саммита в Албании из-за недостаточных военных расходов этой страны.

Ранее сайт KP.RU писал, что член финской партии Армандо Мема призвал НАТО вернуться к границам 1997 года. Он считает, что такой шаг мог бы обеспечить мир в Европе на долгие годы.