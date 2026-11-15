Минфин предложил убрать некоторые полезные ископаемые из налога на сверхдоходы. Фото: E. O./Shutterstock/Fotodom

Министерство финансов России предложило исключить добычу некоторых полезных ископаемых из расчета налога на сверхдоходы. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов.

«По результатам обсуждений в правительстве мы предлагаем из налога на сверхдоход исключить марганец, хром, вольфрам и молибден», - заявил он в ходе заседания комитета по бюджету и налогам.

Как уточнил Сазанов, перечисленные полезные ископаемые практически не экспортируются. Все они в основном используются при выполнении государственных оборонных заказов.

Ранее KP.RU сообщал, что Минфин России не поддержал идею о налоге на сверхдоходы для банков, микрофинансовых организаций и игорного бизнеса. Как подчеркнул Сазанов, они не занимаются добычей полезных ископаемых, поэтому ведомство не может высказаться за принятие инициативы.