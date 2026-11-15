Топ-менеджеры компаний начали активно пользоваться услугами "элитных" свах для подбора пары и свиданий. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на экспертов.

В материале отмечается, что любые романтические отношения в цифровую эпоху сопряжены с большим количеством деликатного материала, который может оказаться у всех на виду.

"Добавьте к этому рост случаев мошенничества, кражи и нарушений безопасности данных, нацеленные на руководителей компаний, и вы поймете, почему они обращаются к командам экспертов", - говорится в материале.

Утверждается, что топ-менеджеры пользуются услугами элитной группы "романтических посредников". Стоимость услуг человек, который ведет поиск подходящих клиенту кандидатов через зашифрованную базу данных составляет от 75 тыс. долларов. Причем иногда стоимость достигает и 500 тысяч. Кроме того, некоторые топ-менеджеры и вовсе избегают отношений.

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