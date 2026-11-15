Попавший в жилой дом в Нижнекамске снаряд БПЛА не сработал Фото: REUTERS.

Снаряд беспилотного летательного аппарата, попавшего в одну из квартир жилого многоэтажного дома в Нижнекамске, не сработал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.

Отмечается, что жильцов в оперативном порядке эвакуировали и предоставили места в пунктах временного размещения.

"Им предоставлено горячее питание и в случае необходимости дежурит медицинский работник", - сказано в сообщении.

Кроме того, главе республики Рустаму Минниханову доложили о характере повреждений и мерах по оперативной ликвидации последствий. Также он посетил поврежденный дом.

Ранее сайт KP.RU писал, что три человека получили ранения в результате атаки беспилотных аппаратов ВСУ на Татарстан. Пострадавшим оказывается медпомощь. А профильные ведомства продолжают работу по ликвидации последствий инцидента.