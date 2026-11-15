Главу Приднестровья Красносельского уведомили о запрете на выезд из Молдавии. Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Сотрудники службы безопасности аэропорта Кишинева уведомили главу Приднестровья Вадима Красносельского о запрете на выезд из Молдавии. Об этом сообщает издание «Известия».

Уточняется, что Красносельский прибыл в Кишинев на фоне угроз со стороны властей Молдавии. После этого политик некоторое время не покидал воздушную гавань и, предположительно, его увели в комнату для допросов. Красносельского уведомили о запрете на выезд из республики сроком на пять лет.

Ранее KP.RU сообщал, что планы Молдавии запретить выезд из страны главе Приднестровья прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал это худшей практикой Советского Союза, когда людям запрещали выезды за границу.

Ранее власти Молдавии предупредили, что после возвращения Красносельского из Москвы ему могут запретить покидать территорию страны на пять лет.