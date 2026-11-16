Замминистра Керимов: Популяция медведей в России превысила 300 тысяч особей Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

В России популяция медведей в 2026 году превысила 300 тысяч особей. Об этом в беседе с KP.RU заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

Политик высказался на тему роста численности медведей и участившихся встреч хищников с людьми в текущем году. По словам Керимова, единой причины для этой статистики нет - в каждом регионе отмечается своя специфика. Однако все это, по большей части, связано с недостатком естественного корма, нахождением человека в естественной среде обитания медведей и доступом хищников к пищевым отходам.

«Кормовая база не ухудшается. Если бы это было так, то популяция бурого медведя не выросла бы с девяностых годов прошлого века более чем в два раза - до 307,9 тысячи особей», - рассказал Керимов.

Замминистра подчеркнул, что в этом году в Сибири случился неурожай орехов и ягод из-за климатических аномалий. Изменения погоды и низкая урожайность естественной для медведей пищи вынудила их все чаще выходить к людям, где можно найти пропитание.

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