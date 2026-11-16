Замминистра Керимов: Минприроды разрешит отстреливать до 30% популяции медведей Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

Министерство природных ресурсов и экологии России разрешит отстреливать до 30% популяции медведей на территории страны. Об этом в беседе с KP.RU заявил замглавы Минприроды РФ Мурад Керимов.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение снять лимиты и установить максимальный норматив изъятия 30% от численности бурого медведя в каждом регионе», - рассказал политик.

Керимов отметил, что государством разрешено изымать из дикой природы до 30% численности хищника, однако ни в одном регионе РФ ранее не был установлен максимальный лимит.

Такая инициатива позволит эффективнее регулировать численность бурого медведя в России, а также сократить число инцидентов со встречей хищников и человека. Главным основанием для отстрела и регулирования численности животных, по словам Керимова, остается угроза жизни и здоровью людей в случае медведей, которые проявляют признаки агрессии.

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