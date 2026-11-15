Представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Россия продолжит работу с международными спортивными федерациями по вопросу возвращения отечественных спортсменов на мировые соревнования. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос ТАСС, может ли недопуск российской сборной к МЧМ по хоккею стать прецедентом и затруднить возвращение российских атлетов на международные турниры в других дисциплинах.

"Нет. Везде, во всех федерациях ситуация разная. Нужно продолжать работать со всеми", - подчеркнул Песков.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что российская команда не примет участия в турнире. Причиной стало решение канадских властей, которые отказались выдавать визы российским спортсменам.

Как писал KP.RU, ИИХФ окончательно заняла позицию европейцев и Канады, пойдя против решения Спортивного арбитражного суда. Теперь федерацию ждут суды и многомиллионные штрафы.