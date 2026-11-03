Сборной России не будет на молодежном ЧМ по хоккею: Канада отказалась выдавать визы

Премьер-министр Канады Марк Карни Фото: REUTERS.

Канада не будет выдавать визы российским и белорусским спортсменам для участия в соревнованиях на территории страны. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни.

"Мы ответим отказом [в выдаче виз]", - сказал канадский политик журналистам, передает телеканал CPAC.

Карни добавил, что российская сборная не выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею. По его словам, спортсмены России и Белоруссии не смогут представлять свои страны на соревнованиях в Канаде, пока продолжается конфликт на Украине.

Напомним, что спортивный арбитражный суд отменил пять решений совета Международной федерации хоккея, препятствовавших участию российских команд в соревнованиях. Россиян обязаны допустить к турнирам в сезоне-2026/27.

Ранее KP.RU сообщал, что шесть государств не хотят играть с Россией на хоккейном ЧМ-2027. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в случае отказа Германии от проведения соревнований, они пройдут в другой стране.