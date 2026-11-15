Собянин сообщил об уничтожении семи БПЛА на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Киевский режим пытается атаковать столицу России. Средствами противовоздушной обороны ликвидировано еще семь беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено семь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал градоначальник в мессенджере Max.

В Росавиации уточнили, что на фоне атаки в аэропорту Внуково введены временные ограничения для обеспечения безопасности. Гавань принимает и отравляет самолеты по согласованию.

Напомним, что киевский режим не прекращает попытки атаковать Москву. За 15 ноября на подлете к российской столице ранее уже было сбито 60 беспилотников противника.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ ударили по Таганрогу. В результате вражеской атаки погиб главный инженер электроподстанции. Силы ПВО за ночь уничтожили около 50 дронов.