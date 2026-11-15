Силами ПВО сбито 82 беспилотника на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать попытки киевского режима атаковать Москву. На подлете к столице сбито уже 82 беспилотника. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Ещё 15 беспилотников сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин уже информировал об уничтожении 67 вражеских дронов. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Ранее KP.RU сообщал об атаке киевского режима на Брянскую область. Украинский беспилотник ударил по мопеду, на котором ехал мужчина. Губернатор Егор Ковальчук уточнил, что 52-летний мирный житель погиб на месте.