Нежелание европейских стран учитывать требования Москвы может помешать заключению мирного соглашения по Украине. Фото: Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

Нежелание европейских стран учитывать требования Москвы может помешать заключению мирного соглашения по Украине. К такому выводу пришли авторы статьи в британском издании UnHerd.

По мнению обозревателей Анатоля Ливена и Захари Пайкина, если Германия, Франция и Великобритания будут придерживаться принципов, согласованных в Лондоне в июне, договориться с Россией не удастся. Авторы указали, что эти установки исключают выполнение двух ключевых требований Москвы: нейтрального статуса Украины и отказа от размещения западных войск на ее территории.

В статье также отмечается, что ряд европейских политиков отвергли идею обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе. При этом авторы считают, что НАТО не смогло ни предотвратить развитие украинского конфликта, ни добиться его завершения.

Обозреватели напомнили, что США предлагают обсуждать условия урегулирования в рамках единого пакета. В частности, Вашингтон рассматривает возможность создания новой системы европейской безопасности с учетом российских опасений.

Авторы публикации полагают, что отказ от компромиссов может привести Украину в тупик. Они также обращают внимание на ущерб, который конфликт наносит украинской экономике, в том числе из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Напомним, ранее KP.RU писал о том, как европейские страны пытаются определить свою роль в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. После трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби представители ЕС заявили о готовности подключиться к мирному процессу. Однако при этом продолжают оголтелую и агрессивную антироссийскую риторику.