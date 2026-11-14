Дублинский компромисс: как ЕС решал, кто поедет говорить с Москвой

Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, требуют отложить разговор о конфигурации НАТО, размещении войск и других вопросах европейской безопасности Фото: EAST NEWS.

Европейские лидеры несколько недель спорили и ругались, пытаясь определить, кто смог бы представлять весь континент на переговорах по Украине. В итоге «супергероя» не нашли, поэтому на неформальном саммите в Дублине пришли к компромиссному решению - отправить на следующий раунд целую команду. В нее войдут представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши - так называемая E5, а также представители Еврокомиссии и Евросовета, сообщает Politico. Разные участники команды будут отвечать за разные вопросы.

«Нет никакого противоречия между тем, чтобы говорить единым голосом по Украине, и тем, чтобы быть представленным за столом переговоров пятью странами ЕС, к которым присоединились институты ЕС», - заявил после саммита председатель Евросовета Антониу Кошта.

Он также напомнил, что даже президент США Дональд Трамп поручил двум посланникам - Стиву Уиткоффу и Джаред Кушнеру - вести переговоры с Москвой и Киевом.

Особенно активно претендовала на роль главного переговорщика от ЕС глава евродипломатии Кая Каллас. Перед саммитом она заявляла, что логично было бы поручить переговоры ей. Но ее кандидатура в итоговый формат не вошла и, скорее всего, и не войдет.

На первом этапе в переговорном треке примут участие советники по национальной безопасности, и если мирный процесс продвинется, то к нему могут подключиться более высокопоставленные представители Европы.

Следующий важный этап - определить мандат этой команды. В Риме уже заявили, что после согласования состава необходимо решить, с какими именно полномочиями Европа выйдет на переговоры.

В свою очередь, Россия настаивает на том, что присутствие европейцев за столом переговоров будет уместно только в том случае, если они готовы внести конструктивный вклад.

В Абу-Даби представители ЕС дали понять, что готовы обсуждать с Москвой и вопрос урегулирования украинского конфликта и будущую структуру безопасности в Европе. При этом единой позиции по этому вопросу в Евросоюзе пока нет. Одни чиновники считают, что эти темы можно обсуждать параллельно, другие, в том числе Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, требуют отложить разговор о конфигурации НАТО, размещении войск и других вопросах европейской безопасности до тех пор, пока не будет подписан мирный договор по Украине.

Таким образом, в ЕС пытаются найти компромисс: дать России возможность обсудить ее претензии к нынешней системе безопасности, но не связывать эти переговоры напрямую с условиями мирного договора по Украине. По сути, европейцы пытаются разделить эти два направления: дать Москве возможность обсудить архитектуру безопасности на континенте, но не при этом допустить, чтобы российские требования по этому вопросу автоматически стали частью соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

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