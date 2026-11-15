ВСУ продолжают сбрасывать мины на Рыльск Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В центре города Рыльск в настоящее время продолжаются сбросы взрывных устройств с беспилотников киевского режима. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

С помощью дронов ВСУ заминировали один из кварталов в центре города. Потенциально опасные участки уже оцеплены. В результате подрыва одного из устройств пострадали два человека.

"Уважаемые жители Рыльска! <...> Сбросы взрывных устройств продолжаются. Саперы приступят к разминированию как только позволит обстановка", - написал чиновник в мессенджере Max.

В свою очередь, глава района Владимир Ковальчук предупредил, что активность украинских беспилотников может сохраняться на протяжении всей ближайшей ночи. Есть вероятность новых сбросов мин разных частях города.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ совершили массированную атаку на Волгоград. Жертвами удара стали четыре сотрудника предприятия. Два человека получили ранения и повреждены несколько жилых домов.