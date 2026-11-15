Theodore Roosevelt присоединится к группировке на Ближнем Востоке Фото: Po2 Aaron Haro Gonzalez/U.S. Nav/

Американский атомный авианосец Theodore Roosevelt прибудет на Ближний Восток 16 ноября и присоединится к военно-морской группировке США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

Авианосец в течение ближайших суток присоединится к двум другим кораблям этого класса, уже находящимся в регионе. Переброска происходит на фоне сохраняющейся напряженности между США и Ираном.

В настоящее время в ближневосточном регионе уже находятся два американских авианосца - USS George H. W. Bush и USS George Washington. После прибытия Theodore Roosevelt военно-морское присутствие США в регионе временно увеличится.

Ранее иранские военные атаковали объекты противовоздушной обороны США на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне. Корпус стражей исламской революции назвал произошедшее продолжением ответных действий на удары американской армии.