В России в январе - августе 2026 года средние зарплаты работников восьми отраслей превысили 500 тысяч рублей в месяц. Фото:Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

В России в январе - августе 2026 года средние зарплаты работников восьми отраслей превысили 500 тысяч рублей в месяц. Самые высокие доходы зафиксировали в морском пастбищном рыбоводстве. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые изучило РИА Новости.

Сотрудники этой отрасли в среднем получали 1,35 миллиона рублей в месяц. Речь идет о выращивании рыбы в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях.

Остальные направления с высокими доходами связаны преимущественно с финансовой сферой. Управляющие пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов зарабатывали в среднем 721 тысячу рублей, управляющие ценными бумагами — 645 тысяч рублей.

В холдинговых компаниях средняя зарплата составила 529 тысяч рублей, у сотрудников перестраховщиков 528 тысяч. Управляющие инвестиционными фондами получали 518 тысяч рублей, а работники операторов лотерей 513 тысяч рублей.

Ранее KP.RU писал о восьми отраслях российской экономики, в которых средние зарплаты превысили 500 тысяч рублей в месяц. По данным Росстата за январь — май 2026 года, лидером также было названо морское пастбищное рыбоводство: средний заработок в этой сфере тогда достиг 971,4 тысячи рублей.