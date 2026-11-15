В Краснодаре объявили тревогу из-за атаки ВСУ Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Краснодаре объявили тревогу в связи с отражением атаки беспилотников киевского режима. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в мессенджере Max.

В городе звучит сигнал оповещения "Внимание всем". Он связан с работой по отражению атаки ВСУ. Жителей и гостей Краснодара призвали сохранять спокойствие и проследовать в безопасные места.

Предупреждение об угрозе беспилотников объявили в нескольких районах Краснодарского края. По данным регионального МЧС России, тревога действует, в частности, в Армавире, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим пытается атаковать Москву. Силами ПВО на подлете к столице было уничтожено 82 украинских дрона. Аэропорт Внуково ввел временные ограничения.