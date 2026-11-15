Движение на трассе из Ярославля в сторону Москвы перекрыли Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Ярославле временно ограничили движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы на фоне беспилотной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал он в мессенджере Max.

Евраев призвал водителей воздержаться от поездок в этом направлении и близлежащие районы либо выбрать альтернативный маршрут. Подразделения Минобороны продолжают отражение атаки.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ беспилотником-камикадзе ударили по рейсовому автобусу, находившемуся на остановке в Брянской области. В момент атаки в салоне находились семь пассажиров. Никто из них не пострадал. Автобус получил повреждения.