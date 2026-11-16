Минприроды исключило связь между рубкой леса и нашествием медведей Фото: Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

Заместитель главы Минприроды Мурад Керимов заявил, что вырубка лесов не связана с увеличением числа случаев появления медведей в населенных пунктах. Об этом он сообщил в интервью KP.RU.

"Утверждение о негативном влиянии рубок леса на медведей не имеет ни научного, ни экономического обоснования. Наоборот, в результате рубок увеличивается мозаичность местообитаний и возникает "эффект опушки", - сказал замминистра.

Керимов добавил, что на таких участках расширяется кормовая база многих видов животных, в том числе бурых медведей. В частности, для хищников становится доступно больше растительной пищи и ягод.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина погиб после нападения медведя в Красноярском крае. Погибший работал лесозаготовителем и сторожем техники. Животное напало на мужчину на стоянке грузового транспорта. На месте трагедии были найдены следы хищника.