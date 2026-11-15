Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

Евросоюз намерен принять активное участие в переговорах по урегулированию на Украине в формате "Европейская пятерка + ЕС". Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель ЕК уточнила, что 15 ноября провела переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили перспективы мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Европа будет активно участвовать в этом процессе в рамках формата "E5 + ЕС", - написала политик в социальной сети X.

Фон дер Ляйен и Стубб обсудили вопросы расширения Евросоюза. По ее словам, эту тему планируют рассмотреть на форуме ЕС по вопросам расширения, который состоится 16 ноября.

Ранее KP.RU сообщал, что выбранные Евросоюзом представители пока не связывались с Россией для начала переговоров. Спецпосланник лидера США Джаред Кушнер добавил, что Белый дом будет налаживать прямой диалог между Москвой и ЕС.