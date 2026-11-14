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НовостиПолитика14 ноября 2026 23:50

В Кремле прокомментировали планы Европы провести переговоры с Россией

Песков: переговорщики ЕС пока не выходили на связь с Россией
Мария ПАНЮТИНА
Представитель Кремля Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков

Фото: REUTERS.

Выбранные Евросоюзом представители пока не связывались с российской стороной для начала переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, предпринимали ли европейские переговорщики попытки установить контакт с Москвой, представитель Кремля ответил отрицательно: "Нет. Пока нет".

Ранее лидеры Евросоюза договорились сформировать делегацию для участия в экспертных переговорах с Россией. В ее состав вошли представители ЕК, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании.

В свою очередь, спецпосланник лидера США Джаред Кушнер заявил, что Белый дом намерен способствовать налаживанию прямого диалога между Россией и европейскими союзниками американцев для урегулирования конфликта на Украине.