В Кремле прокомментировали планы Европы провести переговоры с Россией

Представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Выбранные Евросоюзом представители пока не связывались с российской стороной для начала переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, предпринимали ли европейские переговорщики попытки установить контакт с Москвой, представитель Кремля ответил отрицательно: "Нет. Пока нет".

Ранее лидеры Евросоюза договорились сформировать делегацию для участия в экспертных переговорах с Россией. В ее состав вошли представители ЕК, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании.

В свою очередь, спецпосланник лидера США Джаред Кушнер заявил, что Белый дом намерен способствовать налаживанию прямого диалога между Россией и европейскими союзниками американцев для урегулирования конфликта на Украине.