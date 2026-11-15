Куранты Спасской башни Московского Кремля вновь заработали после десятидневного перерыва, связанного с плановым техническим обслуживанием механизма. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Куранты Спасской башни Московского Кремля вновь заработали после десятидневного перерыва, связанного с плановым техническим обслуживанием механизма. Об этом сообщает ТАСС.

Часы остановили в полночь 6 ноября. Предыдущая остановка курантов произошла в 2020 году, когда специалисты заменили некоторые колокола. Сейчас 12 новых и 11 старых колоколов настроены на исполнение гимна России и патриотической песни «Славься» на музыку Михаила Глинки. Эти произведения звучат четырежды в сутки.

Нынешние куранты отсчитывают время на Спасской башне с 1767 года. Они считаются самыми старыми из работающих в Европе механических курантов. Часы занимают три этажа башни: седьмой, восьмой и девятый. В движение механизм приводят три гири массой от 160 до 224 килограммов, а точность хода обеспечивает 32-килограммовый маятник.

Общий вес механизма составляет около 25 тонн. Диаметр каждого из четырех циферблатов 6,12 метра. Самый тяжелый колокол весом почти две тонны был отлит в 1769 году и отбивает часы.

Капитальную реставрацию куранты прошли в 1851 году. Позднее специалисты проводили поддерживающие работы, в частности, в 1974 и 1999 годах.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о десятидневной остановке кремлевских курантов в 2020 году. Тогда специалисты дооснастили звонницу Спасской башни новыми колоколами и настроили их звучание.