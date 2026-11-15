Атака на столицу продолжается несколько часов Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать попытки атаковать Москву украинскими беспилотниками. Уничтожено уже 139 дронов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Сбито 15 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал градоначальник в мессенджере Max. Чуть позже он сообщил о еще 10 ликвидированных дронах противника.

Напомним, что в ночь на 16 ноября идет массированная атака на Москву. Ранее было ликвидировано 114 беспилотников киевского режима на подлете к российской столице.

На фоне продолжающейся атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели аэропорты Внуково и Шереметьево. Самолеты обслуживают по согласованию с соответствующими органами.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ за сутки нанесли 152 удара по территории Белгородской области. Губернатор региона Александр Шуваев уточнил, что в результате атак погибли три мирных жителя, включая 12-летнюю девочку. Также 14 человек получили ранения.