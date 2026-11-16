Минприроды разрешит егерям стрелять в медведей в населенных пунктах Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Минприроды хочет разрешить егерям стрелять по диким животным в населенных пунктах, если те представляют угрозу для людей. Об этом в интервью KP.RU сообщил замглавы ведомства Мурад Керимов.

Отметим, что в настоящее время стрельба по животным в границах населенных пунктов запрещена, поскольку такие территории не относятся к охотничьим угодьям.

"Сейчас прорабатываются изменения в законодательство, которые позволят сотрудникам государственного охотничьего надзора применять оружие в отношении диких животных в населенных пунктах, если они угрожают людям", - сказал замминистра.

Керимов уточнил, что егерей будут привлекать для устранения непосредственной угрозы со стороны животных. Соответствующие полномочия закрепят постановлением правительства России.

Ранее KP.RU сообщал, что в Бурятии сотрудники полиции застрелили медведя, который проник на территорию кафе. Хищник вел себя агрессивно, громко рычал и представлял опасность для людей, находившихся в заведении.