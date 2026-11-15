МИД: Британию ждут серьезные последствия за ущемление прав России в G20 Фото: REUTERS.

Британия может столкнуться с серьезными последствиями, если в период своего председательства в G20 попытается ограничить права России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев.

Председательство в объединении перейдет к Британии в 2027 году. Как отметил дипломат, пока Лондон не обозначил конкретную позицию относительно участия России в мероприятиях "двадцатки" в королевстве.

"Ясно одно: ущемление им российских прав бесследно не останется. Любые эскапады на этот счет будут иметь серьезные последствия. Считали бы оптимальным избежать такого сценария", - сказал он для РИА Новости.

Бердыев подчеркнул, что страна, возглавляющая G20, не вправе единолично определять состав участников и навязывать другим государствам собственные решения. Москва будет оценивать реальные действия Лондона.

Ранее KP.RU сообщал, что в декабре пройдет саммит G20. Мероприятие состоится в Майами. Бердыев отмечал, что Россия уже приступила к формированию делегации для участия в саммите. Состав объявят позднее.