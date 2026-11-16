Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщили в канале, посвященном ситуации на автоподходах к переправе, в мессенджере Max.

Водителей, которые в момент введения ограничений находились непосредственно на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли 520 автомобилей. Больше всего машин ожидали проезда со стороны Керчи. Там на ручной досмотр стояли 400 авто. Остальные были со стороны Тамани.

Как писал KP.RU, киевский режим атаковал Севастополь. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены восемь украинских беспилотников. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что никто из не пострадал.