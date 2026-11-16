Мирошник предупредил об угрозе срыва мира на Украине из-за ультиматумов ЕС Фото: REUTERS.

Участие ЕС в переговорах по Украине может осложнить мирный процесс, если Брюссель не пересмотрит свою прежнюю позицию в отношении России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

"Если никак не изменятся подходы, если они останутся ультимативными, то продвижения в сторону урегулирования мы вряд ли увидим", - сказал он в интервью газете "Известия".

Мирошник отметил, что Россия пока не видит конкретных и действенных предложений по мирному процессу ни от Брюсселя, ни от Лондона. При этом представители ЕС продолжают пытаться влиять на поиск решения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен принять активное участие в переговорах по урегулированию на Украине в формате "Е5 + ЕС". Политик добавила, что вопрос о расширении блока рассмотрят на форуме 16 ноября.