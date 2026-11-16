Американская компания SpaceX прокомментировала ограничения работы военной системы спутниковой связи Starshield на территории Украины Фото: REUTERS.

Американская компания SpaceX прокомментировала ограничения работы военной системы спутниковой связи Starshield на территории Украины. В компании объяснили ситуацию технической проблемой, однако не стали раскрывать подробности. Об этом сообщает RT со ссылкой на PBS.

Ранее стало известно, что Украина вновь лишилась полноценного доступа к Starshield. Ограничения действуют вдоль всей передовой, а также на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем российских войск. Starshield является военной разновидностью системы спутниковой связи Starlink.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о новых ограничениях в работе спутниковой системы Starshield для украинских подразделений. По данным публикации, Владимир Зеленский жаловался на снижение скорости работы терминалов вдоль передовой, из-за чего ВСУ испытывали трудности с применением беспилотников-перехватчиков. В SpaceX тогда не раскрывали подробности причин ограничений.