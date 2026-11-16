Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи Фото: REUTERS.

Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину имело особый статус. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что главной целью визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи в Москву была передача российского лидеру официального послания от верховного руководителя республики.

Джалали подчеркнул, что поездку Резаи следует рассматривать в контексте стратегического партнерства Москвы и Тегерана, а также регулярных консультаций на высшем уровне. Визит состоялся на фоне изменений в международной и региональной обстановке.

Ранее KP.RU сообщал, что Тегеран предложил новый формат сотрудничества. Замглавы МИД Александр Панкин уточнил, что Россия готова совместно с заинтересованными партнерами проработать инициативу о создании формата "СНГ плюс Иран".