Средний размер пенсий работающих россиян на 1 октября 2026 года превысил 30 тысяч рублей в десяти регионах страны. Фото: Sergey Elagin/Business Online

На 1 октября 2026 года средний размер пенсий работающих россиян превысил 30 тысяч рублей в десяти регионах страны. Об этом свидетельствуют данные статистики, изученные РИА Новости.

Самые высокие выплаты зафиксированы на Чукотке — 39,7 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе средняя пенсия составила 36,2 тысячи рублей, в Магаданской области — 35,1 тысячи, на Камчатке — 34,3 тысячи.

В Ханты-Мансийском автономном округе работающие пенсионеры получали 33,6 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком — 32,8 тысячи, в Якутии — 32,1 тысячи. В Мурманской области показатель достиг 31,2 тысячи рублей, на Сахалине — 30,9 тысячи, в Республике Коми — 30,3 тысячи. В среднем по России работающие пенсионеры получали 24 046 рублей. Общий средний размер пенсии по стране составлял 25 481 рубль.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о разнице в размере пенсий работающих россиян в разных регионах страны. По данным Социального фонда за октябрь 2026 года, самые высокие получали пенсионеры на Чукотке почти 39,7 тысячи рублей, а самые низкие выплаты в Дагестане, около 17,6 тысячи рублей. Разрыв между показателями превысил 22 тысячи рублей.