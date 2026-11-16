Молодежная сборная России не сыграет на ЧМ по хоккею Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Международная федерация хоккея исключила российскую молодежную сборную из числа участников чемпионата мира. На решение повлияли отказ Канады выдавать визы хоккеистам из России и позиция ряда национальных федераций.

О своем решении IIHF объявила чуть более чем за месяц до начала соревнований. В качестве одного из оснований федерация назвала невозможность обеспечить въезд российской команды в Канаду.

За четыре дня до этого канадские власти направили соответствующее уведомление в адрес IIHF и Хоккейной ассоциации Канады. При этом ограничения распространялись не только на игроков, которым потребовалось бы оформлять новые визы.

Канадская сторона выступила против участия россиян, уже имеющих разрешение на въезд в страну и выступающих преимущественно в молодежных лигах Канады. Премьер Марк Карни уточнил, что допуска команды под нейтральным флагом также не рассматривали.

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал аргументы федерации о форс-мажорных обстоятельствах несостоятельными. Организация заранее знала о возможных сложностях и могла проработать альтернативные варианты проведения соревнований.

Дегтярев напомнил, что решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд к международным соревнованиям было обязательным для исполнения. Он обвинил IIHF в сохранении дискриминационного подхода к российским спортсменам.

С протестом выступила и Федерация хоккея России. В организации заявили, что решение IIHF носит политический характер и противоречит как вердикту CAS, так и соглашению между международной федерацией и российской стороной.

Как сообщил KP.RU, позиция IIHF повлечет за собой последствия. В частности, федерации могут грозить многомиллионные штрафы в случае признания нарушения действующих соглашений и решений Спортивного арбитражного суда.