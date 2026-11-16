Сергей Усольцев ремонтировал крышу в гараже за день до поездки с семьей в красноярскую тайгу. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сергей Усольцев ремонтировал крышу в гараже за день до поездки с семьей в красноярскую тайгу. Кроме того, супруги строили планы на ближайшие дни и не отменяли важные встречи. Об этом РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По словам представителя ведомства, эти обстоятельства не подтверждают появившиеся в СМИ и соцсетях предположения о том, что семья могла сбежать из страны из-за финансовых обязательств Сергея Усольцева. Глава семьи планировал рабочую неделю, а у супругов были запланированы и другие поездки на октябрь 2025 года.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка в Красноярском крае, но обратно не вернулась. Последние масштабные поиски проводились в июне-июле 2026 года. Сейчас следствие считает приоритетной версию несчастного случая.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что следствие приостановило поиски семьи Усольцевых в красноярской тайге до конца 2026 года. Причиной стали выпавший снег и высокая активность медведей, представляющая опасность для спасателей. При этом расследование исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины продолжается.