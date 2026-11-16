Рост прожиточного минимума поднимет социальные выплаты в 2027 году Фото: Ольга ЮШКОВА.

Повышение прожиточного минимума в России в 2027 году приведет к увеличению ряда социальных выплат. Об этом ТАСС сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров.

Прожиточный минимум в следующем году увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей на человека. Для трудоспособного населения его размер достигнет 22 047 рублей, для пенсионеров - 17 395 рублей, для детей - 19 620 рублей.

Машаров уточнил, что вырастут пособия для малоимущих граждан, единое пособие на детей, ежемесячные выплаты из материнского капитала, а также социальная доплата к пенсии по старости.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 февраля 2027 года проведут плановый перерасчет ежемесячных доплат к пенсиям. Он затронет членов летных экипажей гражданской авиации и шахтеров, проработавших не менее 25 лет полный рабочий день.