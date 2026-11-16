Депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что на Украине проявляются признаки несостоявшегося государства. Фото:Focke Strangmann/dpa/Global Look Press

Депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что на Украине проявляются признаки несостоявшегося государства. По его мнению, об этом свидетельствует усиление влияния военизированных формирований, в том числе нацбата «Азов»*.

В эфире YouTube-канала политик пояснил, что в подобных государствах власть постепенно переходит от центрального правительства к вооруженным группировкам. Он утверждает, что командирам таких формирований присваивают почетные звания и доверяют руководство военными подразделениями. Кроме того, по словам депутата, у них появились собственные тюрьмы, методы пыток и системы вербовки.

Поводом для заявления стал скандал в Киевской области. 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка несколько десятков человек собрались у одного из домов с требованием освободить находившихся внутри людей. По данным СМИ, там могла располагаться тайная тюрьма, организованная боевиками «Азова»*.

Напомним, ранее KP.RU подробно рассказывал об обнаружении тайной тюрьмы в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. По данным публикации, в подвале дома удерживали около 40 человек, среди которых были мобилизованные и украинские военнослужащие, покинувшие свои части. На месте также сообщалось о пострадавших со следами избиений и пыток.

* Террористическая организация, запрещенная в России.