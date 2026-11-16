Ракетную опасность объявили в Крыму и Краснодарском крае Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Ракетную опасность объявили на территории Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщили региональные управления МЧС России в официальных каналах на платформе Max.

В крымском главке ведомства призвали жителей сохранять спокойствие. Особое внимание рекомендовали уделить жителям восточных районов республики.

В свою очередь, управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило об угрозе падения ракет. Ведомство призвало жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Водителей, которые в момент введения ограничений находились на переправе или досмотре, попросили выполнять распоряжения сотрудников транспортной безопасности.