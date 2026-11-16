Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России Иван Попов подал жалобу в Верховный суд на приговор по делу о мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России Иван Попов подал жалобу в Верховный суд на приговор по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Жалоба поступила 10 ноября. Попов обжалует решение Тамбовского гарнизонного военного суда. Дата ее рассмотрения пока не определена. Ранее, 16 января 2026 года, представитель защиты генерала обжаловал обвинительный приговор в кассационной инстанции.

24 апреля 2025 года суд признал Попова виновным в мошенничестве, лишил его генеральского звания и назначил ему пять лет лишения свободы. По версии следствия, он был причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для оказания гуманитарной помощи. Вторым фигурантом дела стал предприниматель Моисеев, которого также осудили.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Кассационный военный суд оставил без изменений приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову. Защита обжаловала решение, однако суд отклонил жалобу. Бывшему генералу назначили пять лет колонии и лишили воинского звания.