Одиннадцать человек погибли при пожаре в туристическом районе Пхукета Фото: REUTERS.

В результате крупного пожара в здании пункта проката мотоциклов в туристическом районе Патонг на острове Пхукет в Таиланде погибли 11 человек. Об этом сообщают местные издания.

Возгорание произошло ранним утром 16 ноября в шестиэтажном здании, где располагался пункт проката мотоциклов. Огонь быстро распространился на соседние постройки.

Среди погибших и пострадавших нет иностранных туристов. В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы. Правоохранители проводят расследование.

Ранее KP.RU сообщал, что в жилом комплексе в городе Тайюань китайской провинции Шаньси произошел пожар. Жертвами возгорания стали 14 человек. В настоящий момент ведется расследование. Также в огне пострадали 33 человека.