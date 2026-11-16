Злоумышленники представляются администраторами таких сообществ и под предлогом удаления номера телефона из чата просят назвать код из СМС. Фото:IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

Мошенники начали использовать домовые чаты для кражи личных данных россиян. Злоумышленники представляются администраторами таких сообществ и под предлогом удаления номера телефона из чата просят назвать код из СМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Аферисты объясняют, что для выхода из чата или удаления номера необходимо подтвердить действие с помощью кода. Однако передача этих цифр посторонним может позволить преступникам получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

В МВД предупреждают о необходимости сохранять осторожность и не сообщать коды из СМС неизвестным людям, кем бы они ни представлялись.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников коммунальных служб. Аферисты звонят жильцам под предлогом проверки счетчиков, труб или газового оборудования, а затем просят паспортные данные якобы для оформления заявки. Полученную информацию злоумышленники могут использовать для доступа к аккаунтам на «Госуслугах» и банковским счетам.