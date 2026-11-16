Продолжающаяся DDoS-атака на инфраструктуру хостинг-провайдера Beget не влияет на работу уже восстановленных сервисов и сайтов клиентов. Фото:Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Продолжающаяся DDoS-атака на инфраструктуру хостинг-провайдера Beget не влияет на работу уже восстановленных сервисов и сайтов клиентов. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«Несмотря на продолжающуюся DDoS-атаку высокой интенсивности, она не оказывает влияния на работу уже восстановленных сервисов Beget и размещенных на наших серверах ресурсов клиентов», — говорится в сообщении.

Специалисты продолжают устранять последствия кибератаки и возвращать доступ к ресурсам, которые пока остаются недоступными. Пользователям также постепенно восстанавливают привычный функционал сервисов.

По данным компании, уже удалось вернуть к работе более 215 тысяч сайтов. Их восстановили из резервных копий. Процесс восстановления виртуального хостинга практически завершен, специалисты продолжают работать с оставшимися ресурсами.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о масштабном сбое в работе хостинг-провайдера Beget, который затронул дата-центры компании. Пользователи столкнулись с проблемами доступа к сайтам и сервисам, размещенным на инфраструктуре провайдера. Специалисты компании приступили к восстановлению работы систем.