Axios: в 2027 году Вэнс может объявить об участии в президентских выборах. Фото: Jim LoScalzo-Pool via CNP/GLOBAL LOOR PRESS

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о решении по поводу участия в следующих президентских выборах не раньше 2027 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

«Вэнс вряд ли примет окончательное решение по поводу участия в выборах президента в 2028 году раньше, чем после Нового года - он может подождать до конца весны для того, чтобы объявить публично о своих намерениях», - говорится в сообщении.

Сейчас же, уточнили собеседники портала, решение еще не принято - политик консультируется с семьей, включая супругу Ушу.

Напомним, с конца прошлого года одной из самых обсуждаемых в западных СМИ стала тема будущего президента США. Журналисты и эксперты оценивали шансы занять кресло в Белом доме Джея Ди Вэнса и Марко Рубио.

Так, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь и его помощник по нацбезопасности Марко Рубио может быть в числе кандидатов в президенты США на выборах в 2028 году.