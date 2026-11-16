США не только прекратили поддержку Украины, но и начали предпринимать шаги, направленные на ослабление страны, сообщает издание со ссылкой на окружение президента Франции Эммануэля Макрона. Фото: REUTERS.

США не только прекратили поддержку Украины, но и начали предпринимать шаги, направленные на ослабление страны. Об этом сообщает портал Franceinfo со ссылкой на окружение президента Франции Эммануэля Макрона.

«Фактически США пытаются утопить Украину, лишая ее возможности продолжать конфликт», — говорится в публикации.

На этом фоне французские власти призывают европейские страны не прекращать помощь Киеву и продолжать поддержку Украины.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о полном прекращении поддержки Украины со стороны США. По его словам, теперь Киев может рассчитывать на помощь европейских стран: Канады, Австралии и Японии. Французский лидер призвал признать, что Вашингтон больше не оказывает Киеву поддержку, и обратил внимание на роль «коалиции желающих».