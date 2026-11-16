На Кубани при падении обломков БПЛА пострадали три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотника ВСУ пострадали три человека, среди них один ребенок. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Фрагменты дрона упали на территории частного домовладения в станице Северской. В результате происшествия травмы получили три человека. Всех пострадавших доставили в больницу.

В оперштабе добавили, что в поселке Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал частный жилой дом в Белгородской области. Спасатели обнаружили тела трех погибших на месте удара беспилотника ВСУ. Один местный житель получил повреждение мягких тканей головы.