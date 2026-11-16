Абилов: Эстония хочет демонтировать еще 20-30 советских памятников. Фото: Sergei Stepanov/Global Look Press

Власти Эстонии намерены демонтировать еще 20-30 советских монументов после того, как будут получены согласия их владельцев. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов.

«По информации профильных ведомств, "удалению" подлежат еще порядка 20-30 монументов, которые планируется демонтировать после получения согласия их владельцев», — отметил дипломат.

Абилов добавил, что официальный Таллин не ставит в известность посольство о предпринимаемых мерах, поскольку в дипмиссии России считают принципиально неприемлемыми практикующиеся в Эстонии подходы в советским памятникам боевой славы.

В июне этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд государств, включая страны Прибалтики, Польшу и Украину, под предлогом специальной военной операции (СВО) усилили кампанию по уничтожению советских и российских памятников на своей территории.