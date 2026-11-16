Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ.

На предстоящей неделе парламент приступит к рассмотрению законопроекта, ужесточающего административную ответственность по 29 статьям КоАП. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В числе ключевых мер — повышение штрафов за продажу алкоголя несовершеннолетним, употребление спиртного и наркотиков в общественных местах, а также за курение в запрещённых зонах.

«В настоящее время размеры штрафов за некоторые противоправные действия не всегда мотивируют к тому, чтобы их не совершать. В результате могут пострадать люди, в первую очередь — дети», — написал Володин.

Помимо перечисленных мер, законопроект предлагает усилить ответственность за производство и распространение экстремистских материалов, мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.