В Барнауле на складе хозтоваров произошёл пожар на площади около 1000 квадратов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Барнауле загорелось двухэтажное складское здание на улице Ткацкой. Огонь охватил около тысячи квадратных метров, сообщили в понедельник в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, на складе хранились хозяйственные товары. На тушении задействованы 77 пожарных и 19 единиц техники, а из-за сильного задымления привлечены девять звеньев газодымозащитной службы.

Пожар на площади около 1 тыс. кв. м вспыхнул в двухэтажном складском здании в Барнауле

Предварительно, пострадавших нет: люди успели покинуть здание. Прокуратура Алтайского края взяла на контроль установление обстоятельств пожара.

Ранее крупный пожар произошёл в подмосковных Мытищах: загорелись ангар и административное здание на улице Заречной. По данным ГУ МЧС по Московской области, огонь охватил площадь 2 850 квадратных метров — горел одноэтажный металлический ангар и расположенное рядом административное здание.