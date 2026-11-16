Дмитриев: гуманитарные миссии в зоне СВО будут продолжены. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Гуманитарные миссии, наподобие мероприятий в херсонских Алешках, будут продолжены. Об этом в соцсети Х написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Гуманитарные миссии будут продолжены», - отметил российский политик.

Так он прокомментировал пост первой леди США Мелании Трамп, которая заявила, что благодаря единому руководству, скоординированным и целенаправленным усилиям удалось обеспечить прекращение огня в Алешках и на большей части территории Херсонской области.

Напомним, 5 ноября первая леди США супруга американского президента Мелания Трамп провела в Белом доме обещанную встречу с делегациями России и Украины по итогам проведенной гуманитарной операции в Алешках. Российскую сторону представляли спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека нашей страны Яна Лантратова.

До этого в Алешках прошла гуманитарная миссия, в рамках которой из опасной территории вывезли людей и доставили продукты оставшимся.