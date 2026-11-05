Мелания Трамп собрала в Белом доме омбудсменов России и Украины Фото: REUTERS.

Сегодня вечером по московскому времени и утром по вашингтонскому первая леди США супруга американского президента Мелания Трамп провела в Белом доме обещанную встречу с делегациями России и Украины по итогам проведенной гуманитарной операции в Алешках. Российскую сторону представляли спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека нашей страны Яна Лантратова. От Украины в Белый дом прибыли глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и украинский омбудсмен Дмитро Лубинец. Симптоматично, что обе делегации в зале, где проходила встреча, разместили в первом ряду буквально друг с другом. В центре были Арахамия и Лубинец, а на флангах стояли наши представители. Получилось, что украинцы и тут попали в какое-то окружение…

ИТОГИ ГУМАНИТАРНОЙ МИССИИ В АЛЕШКАХ: ЗАЯВЛЕНИЯ МЕЛАНИИ ТРАМП

Мелания Трамп в начале своей приветственной речи рассказала, как все начиналось и было организовано.

- О масштабах гуманитарного кризиса в Алешках мне стало известно в сентябре. Осознавая всю неотложность ситуации, я немедленно приняла меры и поручила своему представителю Марку Бекману от моего имени начать взаимодействие с Россией и Украиной, чтобы добиться мира в Алешках, - рассказала первая леди США. - Россия и Украина, ценя сложившиеся между нами отношения, согласились сотрудничать со мной в качестве единственного посредника для установления режима прекращения огня в Алешках и прилегающих районах Херсонской области. Нашей общей целью было доставить жизненно необходимую гуманитарную помощь жителям Алешек и организовать безопасный маршрут эвакуации гражданского населения. Моя роль единственного посредника была официально закреплена в письменных соглашениях, подготовленных и подписанных Россией и Украиной.

Мелания Трамп Фото: REUTERS.

Как поделилась Мелания Трамп, ее участие не было только символом. Не сводилось только к тому, чтобы акция была проведена под эгидой инициативы первой леди. Она принимала непосредственное участие в подготовке операции:

- Я участвовала в каждом этапе планирования. Я изучала схемы расположения мин, аэрофотоснимки, оценивала состояние дорог, обсуждала маршруты эвакуации, доступ к больницам, транспортные средства и медицинские ресурсы. Меня информировали о предпочтительных датах и времени проведения операции, - заявила Мелания Трамп.

Даты операции были установлены в тесном контакте со всеми сторонами-участницами, а сама она прошла, по оценке всех экспертов, безукоризненно.

ЗАЯВЛЕНИЯ РОССИИ В БЕЛОМ ДОМЕ: ДЕТСКИЙ РИСУНОК И ОТДАННАЯ ЖИЗНЬ

Первыми после Мелании к трибуне пригласили…конечно же Россию.

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев поблагодарил первую леди от лица президента Путина и народа России за то, что она сыграла ключевую роль проведении гуманитарной операции. Добавил, что президент Путин лично отдал все необходимые поручения для обеспечения операции. И особо выделил роль не только уполномоченных по правам человека России и Украины, но и служб безопасности и военных.

- Сегодня мы также чтим память тех, кто пожертвовал самым дорогим - своей жизнью. Мы вспоминаем российского военного сапера, сержанта Андрея Ведерникова, который погиб во время этой операции, обеспечивая ее успешное проведение. И наши мысли сейчас с его женой, двумя детьми и его близкими, - заявил Дмитриев в своем выступлении.

Кирилл Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп от лица президента Путина и народа России Фото: REUTERS.

Но самое главное, что прозвучало в выступлении Дмитриева, касалось продолжения в той или иной форме начатой в Алешках работы. «Многие жители Алешек решили остаться и получили гуманитарную помощь. Некоторые приняли решение переехать. И очень важно, что поставки гуманитарной помощи будут продолжаться», - рассказал Дмитриев в своем выступлении.

Но спецпредставитель президента Владимира Путина говорил не только про Алешки.

- Ваша гуманитарная работа, поддержанная президентом Путиным и уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, позволила воссоединить 34 ребенка с их семьями на Украине и в России, - заявил он, обращаясь к Мелании. - И мы знаем, что вы продолжите свою работу, чтобы семьи могли воссоединяться, а дети находились под защитой.

А в завершение своего выступления он передал в дар первой леди трогательный рисунок. Сердечки, нарисованные простым карандашом. Рукой одиннадцатилетней девочки Лидии из Алешек. И подпись: «Я люблю Меланию».

ИСКРА ДЛЯ МИРА: ИТОГИ ВСТРЕЧИ РОССИИ И УКРАИНЫ С МЕЛАНИЕЙ ТРАМП 5 НОЯБРЯ

Выступавший после Дмитриева Давид Арахамия назвал произошедшее крупнейшей деэскалацией с 2022 года. По его словам, в начале подготовки операции лишь около 5% участников верили в ее успех, тогда как 95% сомневались. После реализации договоренностей соотношение изменилось на противоположное.

- Одно дело - договориться о чем-то на политическом уровне, и совсем другое - реализовать эти договорённости на практике. Для этого требуется участие множества людей, знаете, уполномоченных по правам человека с обеих сторон. Возникает множество трудностей. Людям необходимо научиться соблюдать достигнутые соглашения, - отметил Арахамия. Действительно, соблюдение достигнутых соглашений - это новая страница для украинской стороны.

Давид Арахамия назвал произошедшее крупнейшей деэскалацией с 2022 года. Фото: REUTERS.

Арахамия попросил первую леди продолжить ее работу в этом направлении.

- Конечно, мы хотели бы попросить вас продолжать эту работу, находить новые возможности для проведения подобных миссий и добиваться деэскалации настолько, насколько это возможно, - заявил Арахамия и даже попросил в следующий раз взять его с собой, чтобы он тоже мог принять участие.

А Лубинец передал Мелании Трамп орден княгини Ольги, которым наградил ее «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский.

- Прекращение огня в Алешках было бы невозможно без президента Путина и президента Зеленского. Их сотрудничество создаёт важный прецедент для продвижения мирного процесса во всём регионе, - подчеркнула Мелания Трамп в завершение встречи и предложила. - Давайте увидим в Алешках искру посреди мира, охваченного тьмой, способную осветить все лучшее в человечестве.

Пожелание, конечно же, прекрасное. Вот только одной искры для «мира, охваченного тьмой», будет маловато. А что нужно Украине сделать для этого мира - давно известно...

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