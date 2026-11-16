ИКИ РАН: Магнитная буря уровня G1 может начаться 17 ноября. Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

17 ноября на Земле может начаться магнитная буря уровня G1 (слабое геомагнитное возмущение). Об этом сообщили в понедельник сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным института, солнечная активность практически сошла на нет, однако спокойная геомагнитная обстановка, длившаяся восемь дней, может прерваться из-за небольшой корональной дыры.

«Модели ставят около 56 % на то, что будет достигнут уровень слабой бури, и 35 % — на возмущённый (жёлтый) уровень. Вероятность того, что всё обойдётся, оценивается всего в 9 %», — уточнили учёные.

При этом специалисты уверены, что буря, если она произойдёт, ожидается короткой.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев спрогнозировал полное прекращение магнитных бурь на Солнце в 2028–2031 годах.